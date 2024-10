Atendimentos na Carreta do Hospital do Amor em Jaru continuam até amanhã (1º)

A Unidade Móvel do Hospital do Amor de Rondônia, realiza atendimentos no município de Jaru, até às 11h30min do dia 1º de novembro. Na ocasião são ofertados exames de mamografia, preventivo e avaliação de câncer de pele.

Os procedimentos acontecem das 7h às 17h, no pátio da Comunidade São João Batista, na Avenida Padre Adolpho Rohl, no centro da cidade.

Segundo a secretária de saúde, Kelly Coimbra, a mamografia e avaliação de pacientes que apresentam sintomas de câncer de pele, são exclusivos para quem realizou o cadastro dentro prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde de Jaru – Semusa.

Já para exames de preventivo, ainda estão disponíveis 50 vagas. Para a inscrição é preciso apresentar, cópia dos documentos pessoais (RG e CPF), comprovante de endereço e Cartão do SUS.

A ação conta o apoio da Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).