Duelo na Fronteira 2024 acontece de 15 a 18 de novembro em Guajará-Mirim

Com investimentos do governo de Rondônia, o Duelo na Fronteira 2024 promete encantar o público no período de 15 a 18 de outubro. O evento, realizado no Bumbódromo Márcio Menacho, em Guajará-Mirim, é uma das manifestações folclóricas mais emblemáticas de Rondônia, que celebra a cultura popular e a rivalidade amistosa entre as agremiações folclóricas Boi-Bumbá Flor do Campo e Boi-Bumbá Malhadinho. A entrada no evento é gratuita.

Por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) e Prefeitura de Guajará-Mirim, o Festival reafirma seu papel como símbolo de resistência cultural e promoção das tradições populares da fronteira. O evento vai contar com uma praça de alimentação e o apoio das forças de segurança para garantir que a festa ocorra com tranquilidade.

O presidente do Boi-Bumbá Flor do Campo, Ricardo Maia, ressaltou o fomento à economia com a realização do evento. “A expectativa para o Duelo na Fronteira é alta. O Festival está se consolidando como um dos maiores eventos culturais da região, atraindo turistas, implementando a economia e promovendo a valorização das tradições folclóricas.”

Boi-Bumbá Flor do Campo; um dos maiores eventos culturais da região

A presidente do boi-bumbá Malhadinho, Camila Miranda, destacou: “Este festival é muito mais que uma competição, é um momento de união da nossa cultura, que movimenta a economia local, atrai turistas e reforça o orgulho de sermos guajaramirenses. Cada apresentação representa a nossa história, e estamos prontos para mostrar a força e tradição do Boi Malhadinho. Será um espetáculo inesquecível.”

Boi-Bumbá Malhadinho; registrado oficialmente o Festival Folclórico de Guajará-Mirim

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidenciou a importância do evento para o fortalecimento cultural da região. “O Festival não é apenas uma celebração, mas também uma reafirmação das nossas raízes. Este ano, trabalhamos para garantir que o evento continue sendo um marco cultural, que reforça a identidade de Rondônia e a união das comunidades.”

Em um importante passo à preservação e valorização do patrimônio cultural do estado, o governo de Rondônia publicou o Decreto nº 28.455 de 21 de setembro de 2023, registrando oficialmente o Festival Folclórico de Guajará-Mirim: “Duelo na Fronteira” como patrimônio cultural de natureza imaterial. Esse reconhecimento reforça o engajamento do estado com a proteção dessas expressões culturais e sua preservação, sob a responsabilidade do Poder Público.

UNIÃO DAS COMUNIDADES

O secretário da Sejucel, Júnior Lopes, salientou que o Duelo na Fronteira é uma importante manifestação da cultura popular de Rondônia, “e o governo tem o compromisso de apoiar e preservar esse patrimônio, que une tradição, folclore e o orgulho do nosso povo”.