Ministério Público obtém decisão judicial para demolição de casa utilizada para prática de crimes

O Ministério Público de Rondônia (MPRO), por meio da Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, ajuizou Ação Civil Pública visando à demolição de uma residência utilizada para a prática reiterada de crimes, dentre eles tráfico de drogas e homicídios.

Em decorrência do trabalho integrado entre o Ministério Público e Polícia Civil de Ouro Preto do Oeste, foram realizados monitoramento e levantamento de todas as ocorrências policiais envolvendo a residência, bem como diligências para verificar a propriedade e posse do imóvel.

Como resultado da cooperação e trabalho de inteligência, verificou-se que o imóvel era utilizado exclusivamente para prática de crimes graves por membros de uma facção criminosa, com impacto direto na vizinhança e em toda a comunidade.

Na Ação Civil Pública houve pedido de demolição do imóvel diante da violação à função social da propriedade e para resguardar a segurança pública local, tendo o Poder Judiciário deferido o pedido liminar e determinado a demolição, que ocorre nesta data.

Ainda acerca da utilização de residências e imóveis para prática de crimes, notadamente o tráfico de drogas, recentemente houve demolição de outra residência diretamente pelo proprietário, diante de ajuste realizado por meio da atuação extrajudicial do Parquet.

Ministério Público e Polícia Civil seguirão nos trabalhos voltados a monitorar os locais utilizados para a prática de crimes, com adoção das providências cabíveis em relação aos proprietários e/ou ocupantes, dentre elas a demolição do imóvel, caso seja a medida recomendada.