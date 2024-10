Prefeitura de Vilhena prepara cemitério municipal para o Dia de Finados

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), iniciou a preparação do Cemitério Municipal Cristo Rei para o Dia de Finados, realizado em 2 de novembro. O objetivo é garantir um espaço limpo, organizado e acolhedor, onde a comunidade possa prestar homenagens a seus entes queridos.

Os serviços de manutenção incluem capina, roçagem, limpeza geral, pintura de meio-fio e do muro, além da manutenção da calçada da Capela Mortuária Geraldo Magela de Carvalho. Essas atividades são realizadas com a atuação dos reeducandos do projeto “Semear e Ressocializar”.

No Dia de Finados, o cemitério estará aberto das 5h às 19h, e a expectativa é de que aproximadamente 40 mil pessoas visitem o local ao longo do dia. O movimento já começa a crescer nesta semana, com visitas antecipadas.