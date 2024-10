Prefeitura de Rolim de Moura assina ordem de serviço para construção de Muro no Pátio da Semosp

A Prefeitura de Rolim de Moura anunciou a construção de um muro no pátio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp). Atualmente, o local é cercado por uma estrutura que permite fácil acesso, gerando preocupações com a segurança dos equipamentos e veículos ali armazenados.

A ordem de serviço para a obra foi assinada na manhã desta terça-feira, 29, pelo prefeito Aldo Júlio, em conjunto com o secretário municipal de Obras, Eziquiel Cassol. A empresa responsável pela execução do projeto será a J.C.F Engenharia, que contará com um prazo de 60 dias para concluir a obra, com o valor de de R$ 250.000,00. O projeto é financiado através de um convênio entre a Prefeitura e a Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), com recursos provenientes de emenda do deputado estadual Alex Redano.

O prefeito Aldo Júlio destacou a relevância do novo muro para a Secretaria de Obras. “Temos os nossos maquinários e é um pátio muito grande. É necessário ter proteção, e nosso objetivo com esta obra é zelar pelo patrimônio público que serve nossa comunidade. Agradeço ao deputado Alex Redano por ter atendido essa necessidade e por ser parceiro da cidade,” enfatizou o prefeito.