Prefeitura de Ji-Paraná recapeia trecho da avenida Brasil

Em mais um trabalho de revitalização da malha asfáltica, levado as principais vias da cidade, a Prefeitura de Ji-Paraná, com ações das equipes de pavimentação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), realizou o recapeamento em cerca de 500 metros da avenida Brasil. Desta feita, o trecho beneficiado fica entre as ruas Triângulo Mineiro (T-8), e Idelfonso da Silva (T-3), no 2º distrito.

Priorizando obras de infraestrutura urbana e melhorias de vias, a administração do Prefeito Isaú Fonseca tem mudado a cara de Ji-Paraná, com a construção de asfalto nos mais diversos bairros e o serviço de recuperação das ruas já pavimentadas. A implantação da rede de saneamento básico, construída pelo governo do estado, deixou as ruas totalmente danificadas. O recapeamento está sendo realizado nas vias de maior fluxo.

Nas últimas semanas, o serviço de recapeamento aconteceu em toda extensão da rua Ipê (T-17) e rua Cambé, bairro JK. A avenida Maringá teve completada a sua revitalizada da malha asfáltica com a conclusão do trecho T-8 até a Padre Silvio Michelussi (T-2). Foi recuperada ainda cerca de 800 metros da rua Aracaju, da T-8 até a BR-364.

Em seguida, as equipes de pavimentação da Semosp trabalharam no recapeamento da avenida Governador Jorge Teixeira (K-5), da João Batista Neto (T-12) para baixo, emendando com a Missionário Gunnar Vingren, até a Curitiba. Nesta segunda-feira (29), aconteceu o recape na avenida Brasil.

Conforme programação, estão previstos para os próximos dias, os trabalhos de revitalização de trechos das avenidas Curitiba, Manoel Franco, Teresina e Sena Madureira, todas no trecho entre T-8 e Castelo Branco (T-1).