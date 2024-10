Deputado Jean Mendonça se reúne com representantes da Energisa para apresentar as reivindicações dos moradores

O deputado Jean Mendonça se reuniu com o assessor institucional da Energisa, Juscelino Amaral, e a analista administrativa Thalia Fonseca para discutir a ampliação dos investimentos na rede de fornecimento de energia elétrica na área rural do município de Espigão do Oeste, incluindo o distrito de Pacarana. O deputado Jean Mendonça tem trabalho em parceria com o prefeito Professor Welinton para atender as demandas da população local.

A reunião contou com a participação dos vereadores Sirineu Wutk e professor Hermes, que enfatizaram a necessidade de expandir o programa Luz para Todos na Estrada do Pacarana, especificamente no KM 75 - travessão Batista. O vereador Sirineu destacou a urgência dessa expansão, enquanto o professor Hermes reiterou a solicitação e apontou a necessidade da Energisa atuar no setor Seringal, abordando as linhas 06, PA1, PA2 e PA3.

O assessor institucional, Juscelino Amaral, comprometeu-se a dar andamento às demandas apresentadas e orientou os vereadores sobre o trâmite das reivindicações. Ele explicou que a reunião foi produtiva, visando estreitar ainda mais os laços da empresa com a comunidade de Espigão do Oeste, especialmente com os moradores do distrito de Pacarana. O deputado Jean Mendonça informou que seu gabinete irá acompanhar as providências que a Energisa irá apresentar visando atender às necessidades da população.