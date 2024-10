Escola Neusa Santos de Oliveira ganhará sete novas salas de aula

Na última semana, a prefeitura de Rolim de Moura (RO) assinou a ordem de serviço para a construção de sete novas salas de aula na Escola Municipal Neusa Santos de Oliveira, localizada no bairro Cidade Alta. A obra, orçada em R$ 516.000,00, será realizada pela empresa MJ Engenharia LTDA, com um prazo de execução de 300 dias.

Os recursos para execução do projeto é fruto de convênio da prefeitura de Rolim de Moura com o Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), através de emendas parlamentares dos deputados estaduais Jean Mendonça, Rodrigo Camargo, Affonso Cândido, Taíssa Souza, Alex Redano e Luizinho Goebel.

Ao assinar a ordem de serviço o prefeito Aldo Júlio destacou a importância da união de esforços para trazer beneficios para a educação. “Gostaria de agradecer a todos os deputados que se mostraram parceiros nesse projeto e ao Governo do Estado de Rondônia, por meio do governdor coronel Marcos Rocha, que tem nos apoiado em diversas frentes. A educação de Rolim de Moura tem recebido investimentos significativos, e isso é fruto de parcerias como esta.”

O secretário municipal de Educação, Wander Barcelar, também ressaltou o impacto positivo da obra para o bairro Cidade Alta, o mais populoso da cidade. “A construção dessas sete salas de aula trará um benefício direto para a comunidade do bairro Cidade Alta, que tem uma demanda maior por mais espaços educacionais. Com essa ampliação, poderemos atender um número maior de alunos, proporcionando um ambiente adequado e confortável para o aprendizado.”