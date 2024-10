Vilhena conta com Jardim Terapêutico nas dependências do Hospital Regional

O município de Vilhena inaugurou em julho deste ano, no Hospital Regional, o Jardim Terapêutico. O local, destinado a promover o bem-estar de pacientes em internação e acompanhantes, conta com um investimento de cerca de R$ 130 mil, através da parceria da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e a Faculdade Uninassau.

O espaço fica instalado entre as portas de internações e conta com quiosques, bancos, acesso para carregar bateria de celulares, entre outras comodidades. Além do jardim, os corredores nos arredores também passaram por revitalização e reforma, tendo sido refeitos a parte elétrica e cobertura, além de encanamento adequado para os aparelhos de ar condicionado.

O prefeito Flori Cordeiro destacou a importância da obra, que embora pareça pouco diante de outros investimentos em saúde pública, é necessidade para maior conforto aos usuários do Hospital Regional. “Antigamente, o que tínhamos aqui era uma fossa que exalava cheiro ruim e muita água pingando dos aparelhos de ar condicionado. Agora o espaço será usado para trazer alento ao que precisa”, lembrou.