Prefeitura trabalha no recapeamento das ruas Aracajú e K-5

Dando continuidade aos trabalhos de restauração da malha asfáltica da cidade, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) , finalizou o recapeamento da avenida Aracajú. Na sequência, a equipe de pavimentação deu início ao serviço de revitalização de cerca de 800 metros da avenida Governador Jorge Teixeira (K-5), também no 2º distrito.

A semana começou com a retomada do serviço de revitalização da avenida Maringá, recapeando o trecho final, da T-8 até a Padre Silvio Michelussi (T-2). Concluída essa etapa, a equipe de pavimentação da Semosp deu início na restauração da Aracajú. A recuperação da via com camada extra da capa asfáltica aconteceu no trecho da Triângulo Mineiro (T-8) até a BR-364.

Em seguida, as máquinas foram encaminhadas para a avenida Jorge Teixeira (K-5). Na via, o trecho trabalhando vai da rua João Batista Neto (T-12), até o Missionário Gunnar Vingren (T-4). Após limpeza do pavimento e reperfilamento, a Semosp aplica a camada extra de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

Para maior segurança e fluidez do trânsito, concluídos os trabalhos de revitalização da malha viária do município, de imediato, a equipe da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes (AMT) realiza a sinalização, com demarcação das linhas de divisão de pistas, faixas para travessia de pedestres, de PARE e de estacionamento.

O serviço de recapeamento de vias e implantação de nova pavimentação, deve continuar como prioridade pela administração municipal. Em outras frentes de serviços, equipes de terraplanagem da Semosp seguem com a preparação de ruas para receber calçamento do Programa Poeira Zero.