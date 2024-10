Teste para medir aprendizado de alunos da rede municipal de ensino em Jaru será aplicado de 11 a 22 de novembro

Alunos da rede municipal de ensino de Jaru terão seus conhecimentos de português e matemática avaliados por meio do Sistema Permanente de Avaliação da Educação de Rondônia – Saero.

O teste, que será aplicado no período de 11 a 22 de novembro, tem como objetivo medir o aproveitamento de estudantes matriculados no 2º, 3º, 5º e 9º ano do Ensino Fundamental nas disciplinas de Português e Matemática.

A secretária de educação, Maria Emília do Rosário, destacou que a participação dos alunos é de extrema importância, pois, com as notas do Saero em mãos, a Semed é capaz de monitorar os resultados das políticas educacionais exercidas em Jaru.