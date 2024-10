Com foco nos programas Busca Ativa Escolar e Bolsa Família, 4ª Edição do MP Itinerante reúne autoridades e educadores

Visando promover a inclusão escolar e fortalecer os altos índices de alunos fora do ambiente de aprendizagem, foi realizado, na última semana, em Vilhena, na 4ª Edição do MP Itinerante, com foco específico na Busca Ativa Escolar e Bolsa Família.



A ação, promovida pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, em parceria com as Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social, tem como objetivo identificar, localizar e reintegrar crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão escolar.



Além de localizar os estudantes, a busca ativa também objetiva entender os motivos que levaram à evasão e criar estratégias personalizadas para garantir a permanência e o sucesso desses alunos na escola.

O evento contou com a participação de representantes do MP/RO, Superintendência Regional de Educação, secretários, supervisores e diretores escolares, além de membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Conselho Tutelar.