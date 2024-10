Aumento de cirurgias eletivas diminui fila de espera em Ji-Paraná

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), tem intensificado os esforços para atender a população por meio de cirurgias eletivas. Em 2021, mais de 420 pacientes foram beneficiados com esses procedimentos. No ano seguinte, o número mais que dobrou. Em 2023, aproximadamente mil pacientes receberam atendimento cirúrgico, e até julho de 2024, mais de 725 pessoas já haviam passado por cirurgias eletivas no município.

As cirurgias são realizadas no Hospital Municipal Dr. Claudionor Couto Roriz e no Hospital Cândido Rondon (HCR), por meio de parcerias. Atualmente, há 360 pacientes na fila de espera, que é regulada pelo Sistema de Regulação (SISREG), seguindo regras de prioridade e demanda. Segundo a Semusa, a fila é dinâmica, com entrada e saída contínua de pacientes.

Em 2022, mais de 1.200 cirurgias eletivas foram realizadas no Hospital Municipal, representando um crescimento de 129% em comparação ao ano anterior. Foram 1.239 procedimentos, incluindo cirurgias ginecológicas, gerais, de hérnias, cálculos na vesícula, intestinais e de correção de traumas. Nesse mesmo período, foram feitos 2.080 atendimentos ambulatoriais para avaliações pré-operatórias.

Com a intenção de zerar a fila de espera, o prefeito Isaú Fonseca determinou a criação do Projeto Fila Zero, em 2022, reduzindo a espera média para cirurgias eletivas para 60 dias.

A Prefeitura de Ji-Paraná aderiu ao programa Compartilhando Saúde, do governo de Rondônia, para reduzir ainda mais a fila de espera. O programa possibilita o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) em unidades hospitalares selecionadas por meio de licitação.