Em Niterói, 38 pessoas são conduzidas à delegacia por crime eleitoral

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) informou que, na manhã deste domingo (27), houve sete ocorrências de crimes eleitorais no estado, todas em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A maioria por boca-de-urna. Ao todo, 38 pessoas foram conduzidas à delegacia.

Eleitores de Niterói e Petrópolis, na região serrana, voltam às urnas para escolher, em segundo turno, o prefeito de cada cidade. A votação vai até as 17h. O segundo turno do pleito só acontece em cidades com mais de 200 mil habitantes em que o vencedor do primeiro turno não alcançou 50% mais um do total de votos válidos.

Segundo o TRE-RJ, houve cinco substituições de urnas eletrônicas até as 13h30. Quatro em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e uma em Petrópolis.

Quinto maior colégio eleitoral do estado, Niterói tem 410.032 eleitores aptos a escolher o futuro prefeito. A disputa é entre Rodrigo Neves (PDT), que governou a cidade por dois mandatos (2013-2020), e o deputado federal Carlos Jordy (PL). No primeiro turno, Neves teve 48,47% dos votos válidos. Jordy conquistou 35,59%.

Em Petrópolis, na região serrana do estado do Rio, 245.177 pessoas estão aptas a escolher o novo prefeito. No nono maior colégio eleitoral fluminense, estão distribuídos 124 locais de votação com 911 urnas.

A disputa é entre o vereador Hingo Hammes (PP) e o deputado estadual Yuri Almeida (Psol). No 1º turno, Hammes teve 49,96% dos votos válidos. Yuri conquistou 17,77%.