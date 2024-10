Importante estrada federal, BR-429 é revitalizada na região de Alvorada do Oeste

Uma das principais ligações rodoviárias do noroeste do estado de Rondônia, a BR-429 passou por obras de revitalização. O Ministério dos Transportes concluiu a recuperação e a pavimentação do segmento entre os KMs 47,18 e 49,19 da estrada, no município de Alvorada do Oeste. O investimento federal nas intervenções foi de aproximadamente R$ 5 milhões.

Executados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), os serviços incluíram recuperação asfáltica e pintura da sinalização horizontal, essencial para a segurança viária. O investimento integra as ações do Governo Federal para modernizar a malha viária de Rondônia, garantindo melhores condições de trafegabilidade e promovendo o crescimento socioeconômico.

A rodovia é importante rota de escoamento da forte pecuária da região, além da produção agrícola – notadamente de soja, milho e arroz. As melhorias também beneficiam as atividades turísticas e culturais, uma vez que, no entorno da BR-429/RO, existem sítios arqueológicos (povos pré-colombianos), geoglifos e o icônico Forte Príncipe da Beira, em Costa Marques, construído na época do Império Português.

No estado, a BR-429 começa em Presidente Médici – entroncamento com a BR-364/RO –, e passa por Alvorada do Oeste, São Miguel do Guaporé, Seringueiras e São Francisco do Guaporé. A rodovia tem seu fim em Costa Marques, na fronteira com a Bolívia, às margens do Rio Guaporé. Trata-se, portanto, de um dos principais corredores logísticos do estado.