Conselho Tutelar de Rolim de Moura é contemplado com caminhonete do programa Criança Protegida

Na última semana, o Conselho Tutelar de Rolim de Moura recebeu uma caminhonete nova. O veículo foi destinado pelo Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (SEAS), com o objetivo de fortalecer o trabalho dos conselheiros tutelares na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. A cerimônia de entrega aconteceu em frente à sede do Conselho Tutelar e contou com a presença do prefeito Aldo Júlio, da secretária municipal de Assistência Social, Sandra Miranda, além dos conselheiros tutelares da cidade.

A entrega da caminhonete marca uma importante iniciativa que visa aprimorar a infraestrutura e a mobilidade dos conselheiros, possibilitando respostas mais rápidas e eficazes às situações de vulnerabilidade e violação de direitos no município. O programa coordenado pela SEAS tem sido fundamental para a implementação de políticas públicas voltadas à proteção da infância e adolescência, ampliando a capacidade de atuação das instituições locais.

Durante a entrega, o prefeito Aldo Júlio destacou a importância do apoio do Governo do Estado de Rondônia, em especial do governador Marcos Rocha, e da secretária o da SEAS e primeira-dama Luana Rocha, na conquista desse recurso essencial para o município.

“Agradeço ao Governo do Estado, ao governador Marcos Rocha e à secretária Luana Rocha pelo investimento nesse setor tão importante. O governo do estado tem se mostrado um parceiro importante da nossa gestão, e esse tipo de investimento faz toda a diferença para a nossa população”, afirmou Aldo Júlio.

A secretária municipal de Assistência Social, Sandra Miranda, também celebrou a chegada do veículo e enfatizou seu papel na melhoria das condições de trabalho do Conselho Tutelar. “Esse veículo será de grande valia para o Conselho Tutelar de Rolim de Moura. Nossos conselheiros terão mais condições de realizar suas atividades com agilidade, podendo atender prontamente às demandas e garantir a proteção das nossas crianças e adolescentes. Agradecemos ao Governo do Estado, em especial à secretária Luana Rocha e ao Governador Marcos Rocha, que têm olhado com carinho para as necessidades, por essa entrega, que fortalece nossa rede de proteção e nos ajuda a enfrentar os desafios do dia a dia”, destacou Sandra Miranda.

Além de Rolim de Moura, outros municípios também receberam o veículo para o Conselho Tutelar. A solenidade de entrega coletiva ocorreu na semana passada em Porto Velho, onde o vice-prefeito de Rolim de Moura, Alcides Rosa, esteve presente representando o município.