Fundação Cultural de Vilhena inicia instalação de decoração de Natal

A Fundação Cultural de Vilhena (FCV) iniciou na última semana, a instalação da decoração e iluminação natalina para as festas de fim de ano. O investimento é de R$ 677.977,00, através de recursos próprios. Assim como no ano anterior, a tradicional Praça Nossa Senhora Aparecida, no centro, receberá uma ornamentação especial, assim como a Avenida Major Amarante, que também será iluminada para comemorar o período festivo.

A inauguração da iluminação natalina está marcada para o dia 8 de novembro, coincidindo com a realização da Feira do Empreendedor. O evento contará com apresentações artísticas, exposição de artesanato, produtos da agroindústria e praça de alimentação.

Evilyn Medrada, presidente da FCV, destaca que a decoração deste ano traz um diferencial nos núcleos e na estrutura. "Vamos mesclar bastante cores para deixarmos a praça mais viva. Além disso, a decoração contará com um letreiro grande de 'Feliz Natal' em 3D. A população pode esperar algo muito bonito neste ano", afirmou.

A expectativa é que a decoração, mais colorida e inovadora, atraia tanto moradores quanto turistas, como ocorreu em 2023, reforçando o espírito festivo na cidade e promovendo o comércio local durante as celebrações.