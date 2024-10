Prefeitura de Jaru trabalha para a conclusão das obras do Hospital da Criança

Falta pouco para a conclusão das obras do Hospital da Criança em Jaru. Construído em anexo ao complexo Hospitalar Sandoval de Araújo Dantas, o espaço destinado ao atendimento exclusivo do público infantil no município já está na reta final. E, nesta etapa, a empresa responsável pelo serviço trabalha na instalação do forro de gesso, aplicação do piso e pintura.

É importante destacar que em apenas 10 meses já foram concluídos, a construção da superestrutura, alvenaria, cobertura, revestimento de piso, paredes, esquadrias, instalação de tubulação para a distribuição de gases medicinais, janelas e portas, rede elétrica e hidrossanitárias.

Avaliada em mais de R$ 1 milhão, a obra é custeada por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Lúcio Mosquini, mais contrapartida com recurso próprio da prefeitura.