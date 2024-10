Projeto de escrita transforma alunos em autores em Jaru

Na noite da última quinta-feira (24), aconteceu uma noite de autógrafos para marcar o lançamento de livros escritos por alunos do 5º ano do ensino fundamental da escola municipal Jean Carlos Muniz. Participaram do evento a secretária municipal de Educação, Maria Emília do Rosário, a secretária executiva Maria Cleunice, o coordenador do Programa de Alfabetização de Rondônia – Proalfa, Augusto Leite, e a técnica do Tribunal de Contas do Estado – TCE, Gabriela Mafra Guerreiro.

O projeto, chamado Estrela Literária, recebeu apoio da Prefeitura de Jaru por meio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, e foi idealizado pela professora Michele Paula.

Segundo a professora, a ideia surgiu para trabalhar a produção textual dos estudantes de forma lúdica, que prendesse mais a atenção das crianças. “Primeiro, trabalhamos o enredo de cada história. Eles fizeram as próprias biografias, as ilustrações dos livros, se envolveram completamente em todos os processos, ficaram dois meses se dedicando e muito empolgados”, explicou.

Mais de 100 alunos fizeram parte do projeto. Todas as histórias estão disponíveis no site da editora Estante Mágica. “Parentes que não moram perto podem acessar os livros, basta procurar pelo nome do aluno no site da editora”, ressaltou Michele.