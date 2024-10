Prefeitura de Rolim de Moura revitaliza ponte entre as linhas 192 e 196

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), concluiu naúltima terça-feira (22) a revitalização da ponte do travessão que liga as Linhas 192 e 196. A ponte, considerada um dos principais pontos de acesso entre os moradores da localidade, recebeu melhorias estruturais para garantir segurança, especialmente durante o período chuvoso.

O prefeito Aldo Júlio esteve presente no local para verificar a conclusão dos trabalhos e fazer a entrega oficial da obra. Segundo o prefeito, a ponte era um ponto de preocupação constante, pois frequentemente apresentava problemas, principalmente durante as chuvas. “Era uma ponte que sempre dava problema, principalmente na época das chuvas. Este ano, não esperamos ela dar problema novamente e já fizemos a revitalização. Agora, os moradores podem passar com segurança ao se deslocar de uma linha para outra. Nossa gestão segue atenta às necessidades das nossas vicinais”, afirmou Aldo Júlio.

A revitalização da ponte traz alívio para os produtores e moradores da região, que utilizam o acesso diariamente para escoar a produção agrícola e realizar atividades cotidianas. O prefeito também destacou que o objetivo da gestão é, futuramente, construir pontes mais duráveis, feitas de aço e concreto. “Como ainda não havia recurso para esta ponte, fizemos uma ponte nova de madeira que, com certeza, atenderá nossos produtores”, explicou.