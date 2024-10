Distrito de Jacinópolis recebe obras de drenagem do governo de Rondônia

Em uma extensão de 3 quilômetros na região da Madeira Mamoré – Rodovia-420, distrito de Jacinópolis, que pertence ao município de Nova Mamoré, o governo de Rondônia realiza obra de drenagem profunda para solucionar problemas de alagamento e erosão que afetam a rodovia, especialmente durante o período chuvoso.

De acordo com o diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), que executa a obra, a drenagem no trecho da RO-420 é fundamental por se tratar de uma área que acumula água durante as chuvas, com o trabalho, esse problema terá fim e posteriormente vem o asfalto. “Estamos trabalhando nas rodovias durante o ano inteiro, com a chegada do inverno, nossas equipes intensificam as ações, principalmente nos pontos que possam prejudicar a trafegabilidade nas rodovias, dificultando assim, o acesso da população e o desenvolvimento da região”, pontuou.

Segundo o encarregado da obra, Leandro Risso, as obras estão sendo feitas no trecho com uma extensão de aproximadamente 3 quilômetros com instalação de coletor de água, tubulações e boca de lobo. “Estamos realizando uma obra profunda de drenagem, pois a região apresenta solos que demandam cuidados especiais para garantir a durabilidade do serviço”, explicou.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destaca que, as ações realizadas nas rodovias do estado, com recuperação de asfalto, nova pavimentação, infraestrutura urbana, troca de pontes de madeira antiga por tubo armico, manutenção em estradas não pavimentadas, com equipes das 15 residências regionais e as 6 usinas de asfalto do DER-RO atuam nos quatro cantos de Rondônia, para melhorar a trafegabilidade e o escoamento do setor produtivo.