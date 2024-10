Castração gratuita de animais começa nos próximos dias em Vilhena

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus), por meio da Coordenação de Vigilância Sanitária, informa que se prepara para iniciar nos próximos dias as castrações de cães e gatos e que as inscrições para quem desejar serão beneficiadas de forma gratuita, permanecendo abertas.



Das 240 vagas disponíveis, 60% são reservadas para tutores de baixa renda, que deverão estar com o cadastro no CadÚnico atualizado. Os 40% restantes serão destinados a Organizações Não Governamentais (ONGs) devidamente registradas e entregues.



Os interessados ​​devem entrar em contato com a clínica veterinária Universo Pet, selecionada por meio de chamado público, pelo telefone (69) 98410-5717, para realizar o primeiro atendimento. Após essa etapa, um veterinário da Vigilância Sanitária fará uma visita domiciliar. Durante o processo, os animais passarão por uma avaliação e exames para verificar se estão aptos a realizar uma castração.



Edvaneide Caçula, coordenadora da Vigilância Sanitária, explica que a prioridade inicial será dada aos machos, pois eles têm o potencial de procriar com várias fêmeas, aumentando a população de animais de rua.



Vale lembrar que todo o processo será gratuito e realizado por profissionais envolvidos. No entanto, é responsabilidade do tutor garantir os cuidados necessários no pós-operatório, que são essenciais para a recuperação do animal.