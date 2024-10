Para Jean Mendonça a 1ª Feira Tecnológica Robustas Amazônicos será um marco para a cafeicultura rondoniense

O deputado Jean Mendonça (PL) reconheceu a importância da 1ª Feira Tecnológica Robustas Amazônicos, que será realizada em Cacoal nos dias 24, 25 e 26 de outubro, considerada um marco para a cafeicultura rondoniense. No dia 26, acontecerá também a 9ª edição do Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café, o Concafé 2024, que premiará os melhores cafés produzidos em Rondônia. “Há nove anos, o Concafé reconhece e premia os cafeicultores comprometidos com a excelência e a qualidade do café rondoniense”, afirmou Mendonça.

A Feira Tecnológica buscará reunir produtores e empresários do setor, com o objetivo de promover a qualidade do café produzido no estado, agregar valor à produção e atrair empreendedores para Rondônia, um dos principais produtores de café robusta do Brasil. De acordo com Jean Mendonça, esse segmento é vital para a economia rondoniense, gerando milhares de empregos tanto no campo quanto na cidade. O deputado ressaltou que “um município com uma cafeicultura forte é, sem dúvida, próspero, pois essa atividade envolve toda a família, que se beneficia da renda proveniente da comercialização da safra”.

Mendonça expressou seu reconhecimento ao trabalho liderado pelo governador coronel Marcos Rocha (União Brasil) para fortalecer a cadeia produtiva da cafeicultura em Rondônia. Ele destacou que a colaboração entre a Seagri, Emater, entidades representativas do setor e os cafeicultores foi fundamental para colocar o café de Rondônia em uma posição de destaque nacional. “Nosso café tem conquistado prêmios em competições nacionais e recebido reconhecimento internacional”, assegurou.

O deputado reafirmou seu compromisso em apoiar e incentivar que mais famílias se dediquem a essa atividade. “Vamos trabalhar juntos para que a cafeicultura rondoniense continue sendo motivo de orgulho para todos nós”, afirmou Mendonça. Além disso, ele convidou todos os cafeicultores, técnicos e empresários do setor a participar deste evento histórico em Cacoal. “A presença de cada um de vocês será fundamental para fortalecer ainda mais a cafeicultura nos 52 municípios e distritos”, finalizou.

Em nome do vice-governador Sérgio Gonçalves e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Jean Mendonça parabenizou todas as secretarias e entidades parceiras pela realização da 1ª Feira Tecnológica Robustas Amazônicos.