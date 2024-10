Empreendedorismo é tema de programação voltada para alunos da rede municipal em Jaru

Estudantes de 11 escolas da rede municipal em Jaru participam do projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), que acontece de 22 a 24 de outubro nos períodos matutino e vespertino, e a visitação é aberta ao público.

Promovido desde 2018 pela Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação -Semed, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o projeto visa estimular o comportamento empreendedor em crianças que estão matriculadas no 3º ao 7º ano do Ensino Fundamental.

Segundo a secretária de educação, Maria Emília do Rosário, durante o JEPP, 1.200 alunos estão envolvidos na criação, planejamento e execução de empresas como locadoras de brinquedos, venda de produtos alimentícios, oficina de brinquedos ecológicos e artesanato sustentável.

“A experiência lúdica de montar um negócio, definir nome, cliente-alvo e função de cada integrante da empresa faz com que os alunos desenvolvam independência e autoconfiança, características que, no futuro, podem levar à melhor inserção no mercado de trabalho”, destacou.

A atividade teve início nesta terça-feira (22) nas escolas José de Souza, Juscelino Kubitschek, Marechal Cordeiro de Farias e D’Jaru Uaru.

Confira a Programação do JEPP 2024:

– 24/10 – Maria Gomes, das 9h às 11h e das 15h às 17h

– 24/10 – Abrão Rocha, das 9h às 11h 15h às 17h

– 24/10 – Aldemir Lima Cantanhede, das 8h às 11h e das 14h às 17h

– 24/10 – Maria de Lourdes da Silva, das 9h às 11h e das 15h às 17h

– 24/10 – Beatriz Mireya, das 9h às 11h e das 15h às 17h

– 25/10 – Menézio de Victo, das 9h às 11h e das 15h às 17h

– 25/10 – Jean Carlos Muniz, das 9h às 11h e das 15h às 17h