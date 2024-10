Semosp conclui trecho de pavimentação asfáltica da Avenida Tancredo Neves, no Setor 13

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), mantém diversas frentes de trabalho realizando obras de pavimentação asfáltica que abordam para a fluidez e segurança no trânsito, além de embelezar a cidade.

Nesta semana, foi concluído o trecho de pavimentação da Avenida Tancredo Neves, no Setor 13. As obras também incluem as ruas Cruzeiro do Oeste e Cascavel, que dão acesso ao CTR e beneficiam empresas e moradores da região. O investimento de R$ 3,2 milhões é fruto da emenda parlamentar do deputado Ezequiel Neiva, em contrapartida da Prefeitura.

De acordo com a Semosp, a pavimentação da Avenida Tancredo Neves, com 1,5 km de asfalto, corresponde a 60% da obra. Restam os trechos das ruas Cruzeiro do Oeste e Cascavel, que ligam a BR-364 ao Setor 13. A Rua Cruzeiro do Oeste passa primeiro por obras de drenagem pluvial, enquanto a Rua Cascavel está em fase de terraplanagem.