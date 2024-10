Ieda Chaves recebe retorno de propostas ao governo de Rondônia para atender Corumbiara

Recentemente, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) apresentou diversas demandas para melhorias em Corumbiara ao governo de Rondônia. Nas proposituras, a parlamentar observou os aspectos da segurança pública, educação e troca de ponte de madeira por concreto, em atendimento aos pedidos protocolados em seu gabinete por Alessandro Ciconello, que é vereador eleito naquela cidade.

“A segurança pública, a educação e a infraestrutura são prioridades constantes para o desenvolvimento de Corumbiara. Continuamos lutando para que as demandas de nossa comunidade sejam atendidas com celeridade e eficiência", afirmou Ieda Chaves ao receber os retornos de suas indicações.

Sobre a possibilidade de um posto policial no Distrito de Vitória da União, o diretor executivo da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), PM Paulo Henrique da Silva Barbosa, respondeu que é inviável neste momento diante dos dados obtidos após um levantamento do quantitativo de ocorrências policiais, que somam: contra a vida (6), contra a pessoa (20), furto (8) e contra a diversidade sexual (2), no período de 01/01/2022 a 02/09/2024, fazendo comparativo de cada ano.

“Observou-se que houve uma minoração na incidência criminal na localidade. Portanto, não sendo necessária a instalação de um GP [Grupamento Policial] na localidade, conforme demonstrado tecnicamente”, afirmou Barbosa.

Educação

Já a indicação que solicitou reformas estruturais nas instalações físicas da quadra esportiva, banheiros e vestiários da Escola de Ensino Fundamental e Médio (EEEM) Dr. Oswaldo Pianna, a Coordenadoria de Infraestrutura de Obras Escolares da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), respondeu “que em tempo oportuno será designada equipe técnica para verificação in loco das patologias existentes, a fim de emissão de laudo de vistoria e análise de viabilidade técnica de atendimento”.

Ponte sobre o Rio Guarajús

Ieda Chaves também recomendou a substituição da ponte de madeira localizada na RO-499, sobre o Rio Guarajús, no Distrito de mesmo nome. Sobre a demanda, o diretor-geral adjunto do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER/RO), Philipe Rodrigues Maia Leite, informou que há os trâmites referentes à abertura de processo licitatório visando a contratação de empresa especializada em engenharia para construção de duas pontes mistas (aço e concreto).

As benfeitorias serão para atender as rodovias RO-487 e RO-499, nos municípios de Pimenteiras e Corumbiara. “Sendo que a segunda destas se trata da ponte supracitada na Indicação Parlamentar. Tão logo seja possível poderemos disponibilizar mais informações”, resumiu Leite.