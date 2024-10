Prefeitura conclui recapeamento da avenida Maringá

Trabalhando para a infraestrutura e melhorias de vias urbanas, a Prefeitura de Ji-Paraná, com ações da equipe de pavimentação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), concluiu as obras de recapeamento da avenida Maringá. O serviço faz parte do projeto de revitalização implantado e que está transformando a via, numa das mais belas da cidade.

As obras de revitalização da avenida Maringá tiveram início com a remoção do canteiro central, preenchimento das valas com pedras e concretagem em toda a sua extensão. Na sequência foi feita a sinalização, com a colocação de tachão refletivo dividindo as pistas. Foi realizada ainda a retirada dos postes do centro, para a implantação de um novo sistema de iluminação nas laterais da via.

Inicialmente foi realizado recape no trecho entre as ruas Triângulo Mineiro (T-8) e Paulo Freire (T-29). Após conclusão dos serviços de implantação de Saneamento Básico, por parte do Governo do Estado, na última semana, a Prefeitura retomou os trabalhos de recuperação da malha asfáltica do trecho final.

Buscando a padronização da via, foi feita a retirada da mini rotatória da Missionario Gunnar Vingren (T-4). Nesta segunda-feira (21), as máquinas estão trabalhando na aplicação do recapeamento no trecho a partir da rua José Eduardo Vieira (T-5), até a Castelo Branco (T-1).