Prefeitura informa que o Museu Casa de Rondon permanecerá aberto para visitação e divulgação de novos horários

A Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio (Semtic) anunciou que, após um longo período de espera, os amantes da história de Rondônia têm um motivo para comemorar: o Museu Casa de Rondon está aberto ao público permanentemente.



O espaço, de grande relevância histórica e cultural, agora pode receber visitação, oferecendo uma oportunidade única para todos conhecerem mais sobre o legado de Marechal Rondon e sua importância para a região, através do acervo que fez parte da exposição “Raízes de Rondon”, idealizada pelo Sicoob Credisul em parceria com artistas locais.



Durante o período da manhã, a Casa de Rondon estará reservada para excursões escolares e institucionais, mediante agendamento prévio com a Semtic. Já no período da tarde, das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, o local estará aberto à visitação do público em geral, atendendo especialmente à comunidade.



O secretário municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Dirceu Hoffmann, destacou que esse é um marco importante na preservação da memória local, e todos estão convidados a desfrutar dessa rica experiência cultural.



Os agendamentos para excursão poderão ser realizados pelo whatsapp 3323-6727.