Jean Mendonça se reúne com prefeito eleito e lideranças em Presidente Médici

O deputado Jean Mendonça, do PL, realizou uma visita ao município de Presidente Médici, onde se encontrou com o prefeito eleito Sérgio do Skinão (PL), a primeira-dama Glauscy, e os vereadores eleitos Vitor Braz (PL) e Cida Origo (PL), além da dra. Rita Pelentir. O objetivo da reunião foi colocar o seu gabinete à disposição do novo prefeito e discutir as propostas e projetos a serem implementados a partir de 1º de janeiro de 2025, data da posse do novo administrador do município.

Durante o encontro, Jean Mendonça destacou as potencialidades do município, que possui um comércio forte e um parque industrial em crescimento. Ele ressaltou ainda a localização estratégica de Presidente Médici, ideal para o escoamento da produção agrícola dos agricultores das regiões de Estrela de Rondônia, Novo Riachuelo, Bandeira Branca, Santo Antônio e Vila Camargo.

Comprometido com o desenvolvimento dos municípios rondonienses, o deputado se dispôs a trabalhar em conjunto com o prefeito Sérgio e sua equipe, além dos vereadores, para impulsionar um novo ciclo de crescimento econômico e social. “Nosso gabinete já está orientado para atender todas as demandas do prefeito Sérgio do vice-prefeito Marlon e da sua equipe em relação a orientação e assessoria nos trâmites de projetos e processos junto às secretarias de estado. Acredito que juntos vamos construir uma Presidente Médici melhor para todos”, concluiu.

Para o prefeito Sérgio do Skinão, contar com a parceria e a experiência do deputado Jean Mendonça, que já foi prefeito de Pimenta Bueno, será fundamental para o início de sua gestão. “Estamos contando com o apoio e as parcerias que farão a diferença em nossa administração. Nosso maior desafio é colocar em prática o plano de governo que saiu vitorioso nas urnas. Com esse compromisso, vamos construir uma Presidente Médici cada vez mais próspera e com qualidade de vida para as pessoas da cidade e da área rural”, assegurou.