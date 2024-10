Capacitação técnica para fortalecer preservação de bacias hidrográficas será realizada de 23 a 26, em Alto Alegre dos Parecis

Com o intuito de capacitar profissionais para que possam aplicar métodos que contribuam para a preservação e recuperação das bacias hidrográficas, fundamentais para o desenvolvimento local, o governo de Rondônia participa, entre os dias 23 e 26 de outubro na Linha P. 40 km 11, em Alto Alegre dos Parecis, da capacitação “Plantando Água, Construindo Histórias”. O evento é realizado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Branco e Colorado (CBH-RBC) e a prefeitura do município, com apoio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), por meio da Coordenadoria de Recursos Hídricos (Coreh) e de outras instituições parceiras. O evento visa fortalecer ações sustentáveis para a conservação dos recursos hídricos da região.

A capacitação contará com treinamentos direcionados a técnicos de prefeituras e operadores de máquinas, que terão a oportunidade de aprender práticas eficazes de manejo ambiental. A programação técnica contará com orientações e palestras sobre o que são barraginhas, formatos e dinâmicas; construção de barraginhas na prática; informações técnicas e aspectos legais; construção de curvas de nível com cochinhos e mobilização como ferramenta de trabalho.

Uma das atividades de destaque será o Dia de Campo sobre Barraginhas, um sistema simples e eficiente de captação de águas pluviais. A ação prática vai demonstrar como a construção de pequenas barragens pode ajudar na retenção de água no solo, além de promover o aumento da umidade e combater a erosão.

GESTÃO INTEGRADA

A iniciativa, reforça a importância da gestão integrada dos recursos hídricos e do envolvimento de diferentes setores da sociedade no processo de preservação ambiental. Com isso, espera-se que o evento “Plantando Água, Construindo Histórias” inspire novas práticas sustentáveis e fortaleça o compromisso com a sustentabilidade na região de Alto Alegre dos Parecis.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, essa capacitação é mais um exemplo de como podemos unir esforços para garantir a preservação dos nossos recursos naturais. “O cuidado com as bacias hidrográficas é fundamental para assegurar o futuro das próximas gerações e o equilíbrio ambiental do estado”, salientou.

SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS

De acordo com a coordenadora da Coreh, Daniely da Cunha Oliveira Sant’Anna, ações voltadas à preservação e gestão sustentável dos recursos hídricos desempenham um papel fundamental na promoção de políticas eficazes. “Estamos investindo na capacitação técnica para que cada município tenha condições de implantar soluções sustentáveis. A proteção dos rios e o manejo adequado da água são passos essenciais para a recuperação ambiental e a melhoria da qualidade de vida da população”, evidenciou.

Segundo o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a aplicação de conhecimento técnico fortalece as ações locais de preservação dos rios e das bacias hidrográficas. “A proteção dos recursos hídricos depende de uma atuação conjunta entre governo, instituições parceiras e a comunidade local. A capacitação é uma oportunidade par apresentarmos práticas sustentáveis que podem ser aplicadas no campo, e que garantam a recuperação das áreas degradadas e o uso eficiente da água, essencial para o futuro do estado”, destacou.