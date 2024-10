Jaru terá Centro Especializado do Autismo

O município de Jaru, sediou no último final de semana, o 3º Congresso Regional sobre o Espectro Autista. O evento, que aconteceu no auditório da Associação Comercial e Industrial de Jaru, reuniu cerca de 300 pessoas de todo o Estado de Rondônia e contou com palestras e oficinas práticas sobre o TEA.

Presentes no congresso, o prefeito João Gonçalves Júnior, o vice-prefeito e prefeito eleito Jeverson Lima e o deputado estadual Dr. Luís do Hospital, parabenizaram os organizadores pela iniciativa e reafirmaram o compromisso com a causa, ao anunciarem a construção do Centro Especializado do Autismo no município.

Segundo o prefeito, os trâmites para a execução da obra já estão bem adiantados. “Temos o projeto que foi elaborado pela nossa equipe e o local para a construção do prédio, e juntos, a Prefeitura, o deputado estadual Dr. Luís do Hospital e deputada federal Silvia Cristina, trabalharemos para que esse espaço essencial e indispensável para a comunidade autista seja entregue o mais breve possível”, disse o prefeito.

Depois de pronto o Centro do Autista contará com atendimentos multidisciplinar para crianças, adolescentes e adultos com diagnóstico ou em investigação para TEA nos diferentes níveis, com oferta de atendimento especializado em psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, assistência terapêutica no método ABA, entre outros, suporte para os familiares.