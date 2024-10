Cone Sul de Rondônia avança na produção agrícola com mudas clonais de café e cacau

Desenvolvido pelo governo de Rondônia, o programa Plante Mais tem gerado resultados expressivos na produção agrícola do Cone Sul do estado. Nos municípios de Vilhena, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Cabixi, Cerejeiras e Corumbiara, foram distribuídas 50.700 mudas de café clonal e 13.200 mudas de cacau clonal para os produtores rurais, proporcionando aumento da produtividade e desenvolvimento econômico da região.

Resultado de uma ação do governo do estado, por meio da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO) e Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), o Plante Mais tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável da agricultura em Rondônia, incentivando o cultivo de café e cacau por meio da distribuição de mudas clonais. O programa busca aumentar a eficiência das lavouras e melhorar a renda dos produtores rurais, contribuindo para o fortalecimento econômico das regiões atendidas.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressalta que, “o programa Plante Mais incentiva o aumento da produção cafeeira e cacaueira, refletindo de forma positiva na economia do estado. O governo tem se pautado pelos benefícios a quem mais precisa e, nesse caso, nossos pequenos produtores são alcançados com as ações que fortalecem a agricultura.”

Segundo o gerente regional da Emater-RO, Eliandro Marcio Perini, a ação vem fortalecendo a agricultura e a família no campo. ‘’O programa é muito bom e bem pensado pela equipe governamental, e deve ser continuado, ano após ano, com o objetivo de incrementar e fortalecer a agricultura e a família no campo’’, pontuou.

Café clonal cultivado na propriedade de Juraci Grigoleto EFICIÊNCIA E RESULTADOS

Participante do programa há sete anos, Juraci começou com 800 mudas e, contente com os resultados, em sua terceira participação aumentou para 1.600 mudas. Com o apoio constante da Emater-RO, o produtor afirmou que, ‘’esse novo plantio do canal é bom e aproveita o solo, antes eu plantava mil pés de café por hectare, com o café clonal dá para plantar quatro mil por hectare.’’

As mudas entregues são clones, ou seja, plantas resultantes de cruzamentos que possuem melhor adaptação à região e garantem uma produção de frutos de alta qualidade. Com isso, a lavoura clonal pode alcançar uma produtividade de até 120 sacas de café por hectare, um salto em comparação com as lavouras seminais, que produziam menos de 10 sacas por hectare.

REQUISITOS

Para participar do programa, os produtores devem cumprir alguns requisitos: