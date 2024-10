Câmara aprova criação do Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (16) projeto de lei que define o dia 5 de julho como o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica. A proposta será enviada ao Senado.

De autoria da deputada Bia Kicis (PL-DF), o Projeto de Lei 336/24 foi aprovado na forma de um substitutivo apresentado pela relatora, deputada Adriana Ventura (Novo-SP). Segundo o texto, a cor verde representará a campanha a ser veiculada nos meios de comunicação nesse dia pelo poder público sobre o tema.

“O que se percebe é que enquanto milhões de pessoas sofrem com dor crônica, faltam profissionais capacitados para tratar essa dor. Por quê? Porque eles não recebem a devida formação nas escolas. E é isso que precisa mudar. E também o projeto faz com que o SUS passe a adotar como política de saúde pública o tratamento da dor crônica”, disse Kicis.

O projeto define ainda como direito da pessoa com dor crônica o atendimento integral pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na forma de regulamentação, com informação prévia sobre potenciais riscos e efeitos adversos do tratamento.

