Comissão da Câmara ouve ministra Marina Silva sobre impacto das queimadas na produção agropecuária

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados recebe, nesta quarta-feira (16), a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

A audiência pública será às 11 horas, no plenário 6. O debate atende a pedido dos deputados Evair Vieira de Melo (PP-ES) e Rodolfo Nogueira (PL-MS).

Vieira de Melo espera que Marina Silva preste esclarecimentos sobre o aumento dos índices de queimadas no país e suas consequências na produção agropecuária. Ele lembrou que o Brasil sofreu com uma onda de queimada sem precedentes e sucessivos alertas sobre condições climáticas favoráveis à propagação do fogo, como o tempo seco e quente e ventos intensos.

Ele destaca que a situação provocou consequências graves, incluindo mortes, suspensão de aulas e bloqueios de estradas pelo fogo fora de controle.

O deputado Rodolfo Nogueira acrescenta que os impactos dessa situação sobre a agropecuária são profundos e multifacetados. "A destruição de vastas áreas de produção agrícola compromete diretamente a produtividade. Estima-se que mais de 59 mil hectares tenham sido devastados, acarretando prejuízos superiores a R$ 2 bilhões."

Segundo o parlamentar, a queda na produção agrícola resultante dos incêndios compromete a balança comercial, gerando insegurança em um setor vital para a economia nacional. "Empresas de grande porte, relataram perdas substanciais, o que revela a magnitude do impacto no planejamento industrial e na eficiência produtiva."