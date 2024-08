Sessão solene na Câmara dos Deputados celebra os 30 anos do Plano Real

A Câmara dos Deputados comemorou nesta terça-feira (27) os 30 anos do Plano Real, completados em 1º de julho. A sessão solene no Plenário foi proposta pelo deputado Luiz Carlos Hauly (Pode-PR), que também presidiu a homenagem.

O Plano Real, criado no governo Itamar Franco pela equipe do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, teve como objetivo o controle da inflação. O aumento generalizado dos preços afetava toda a economia desde os anos 80.

“O Plano Real é a estabilidade, e o fim da inflação é a grande conquista”, afirmou Luiz Carlos Hauly. Como um dos vice-líderes do governo Itamar na Câmara, ele atuou na aprovação das propostas que viabilizaram várias medidas econômicas.

Para o deputado, só a atual reforma tributária poderá ter impacto equivalente ao Plano Real. “A reforma tributária é a reorganização da nossa economia, tenho a convicção de que o Brasil vai crescer por 50 anos a 6%, 7% ao ano”, disse Hauly.

Em mensagem de vídeo, o economista Pérsio Arida, um dos criadores do Plano Real e ex-presidente do Banco Central, destacou a importância do Congresso Nacional na aprovação das iniciativas legais necessárias ao controle da inflação.

Arida lembrou que, em junho de 1994, às vésperas do lançamento do Plano Real, a inflação, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), passou de 47% ao mês. A partir de 1996, porém, superou 10% ao ano apenas três vezes.

“O Plano Real foi bem-sucedido, um dos poucos casos de desinflação sem queda na atividade econômica”, disse Pérsio Arida. “A estabilidade de preços tornou-se um bem público, e o governo que a desrespeitar será punido nas urnas”, alertou.

“O Real também deve ser visto como um programa social exitoso”, destacou na sessão solene o deputado Pauderney Avelino (União-AM). “A inflação é perversa porque os pobres têm menos acesso a instrumentos financeiros de proteção.”

Participaram da solenidade o deputado Jonas Donizette (PSB-SP); o ex-ministro Henrique Hargreaves, chefe da Casa Civil na gestão Itamar Franco; o economista Edmar Bacha, da equipe do Plano Real; e o ex-deputado Rubens Bueno (PR).