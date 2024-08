A Câmara dos Deputados iniciou a Ordem do Dia e analisa agora requerimentos de urgência para projetos como o PL 3148/24, do deputado Felipe Carreras (PSB-PE) e outros, que inscreve o nome do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, no Livro dos Heróis da Pátria.

