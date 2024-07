Comissão da Câmara debate poluição em Volta Redonda, no Rio de Janeiro

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados discute na terça-feira (9) o adoecimento da população de Volta Redonda (RJ) por causa da poluição. O debate atende a pedido do presidente do colegiado, deputado Glauber Braga (Psol-RJ), e será realizado a partir das 10 horas, no plenário 3.

A audiência será interativa, confira a lista de convidados e mande suas perguntas.

Glauber Braga afirma que Volta Redonda é a segunda cidade com maior potencial poluidor do Rio de Janeiro, mesmo sendo territorialmente uma das menores.

A cidade é sede da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), uma das maiores da América Latina.

"Em julho de 2023, a CSN, diante de movimentações na cidade de Volta Redonda contra o alto índice de poluição emitida pela empresa, entrou na Justiça pedindo punições a militantes sociais e trabalhadores que participassem do ato", afirma Braga.

O deputado ressalta ainda que a mineradora processa um militante "por sua atuação enquanto cidadão defensor do meio ambiente e da saúde da população contra qualquer tipo de poluição".

Braga quer discutir possíveis soluções para o problema junto ao poder público e sociedade civil, "além de reiterar o papel fundamental dos movimentos sociais juntos às instituições, na defesa intransigente dos direitos fundamentais da pessoa humana".