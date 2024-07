Emenda parlamentar garante R$ 500 mil para programa de saúde Qualivida da Polícia Civil do Acre

Neste sábado, 6, o delegado-geral da Polícia Civil do Acre (PCAC), Henrique Maciel, anunciou a aprovação de uma emenda parlamentar do deputado federal, Coronel Ulysses, destinando R$ 500 mil para o programa de saúde Qualivida para policiais civis do estado.

Dos R$ 500 mil destinados, R$ 300 mil serão aplicados na reforma da sede do Núcleo e R$ 200 mil na aquisição de imobiliários e equipamentos. Foto: cedida.

A emenda beneficiará o Núcleo Qualivida, que presta assistência nas áreas de psicoterapia, fisioterapia e psicologia aos policiais civis e seus familiares, incluindo os que residem no interior do estado. Dos R$ 500 mil destinados, R$ 300 mil serão aplicados na reforma da sede do Núcleo e R$ 200 mil na aquisição de imobiliários e equipamentos.

“O apoio à saúde dos nossos policiais é fundamental para que eles possam continuar desempenhando suas funções com excelência e segurança. Com esse investimento, poderemos aprimorar nossas instalações e oferecer melhores condições de trabalho para nossos profissionais”, declarou o delegado-geral Henrique Maciel.

O deputado federal Coronel Ulysses também comentou sobre a importância do investimento. “É uma honra poder contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos nossos policiais civis. O programa Qualivida é essencial para garantir que esses profissionais tenham o suporte necessário para enfrentar os desafios diários”, enfatizou.

A Polícia Civil do Acre continuará trabalhando para assegurar que os recursos sejam aplicados de forma eficiente, promovendo o bem-estar dos policiais e aprimorando a capacidade de enfrentamento aos crimes cibernéticos.