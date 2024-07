Comissão discute transformação energética e desenvolvimento socioeconômico

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados promove nesta quinta-feira (4) audiência pública para discutir o papel da transformação energética no desenvolvimento econômico e social do Brasil.

O debate atende a pedido do deputado Julio Lopes (PP-RJ). Ele explica que o termo "transição energética" tem sido substituído pela expressão "transformação energética", pois o que se espera do futuro é a convivência harmônica entre diferentes fontes de energia, com o objetivo de trazer segurança, eficiência e sustentabilidade.

Esse novo modelo envolve, além da descarbonização (substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis), a descentralização e a digitalização dos procedimentos.

Julio Lopes defende o mercado livre de energia, pelo qual o consumidor tem liberdade para negociar preços diretamente com geradores e distribuidores.

"Nos países mais desenvolvidos, o cliente tem acesso a produtos e serviços inovadores, possuindo uma gestão mais ativa no seu consumo energético", diz o parlamentar.

A reunião será realizada no plenário 5, a partir das 9h30.