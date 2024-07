Audiência discute direitos trabalhistas de representantes de serviços notariais

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados promove nesta quinta-feira (4) audiência pública sobre os direitos trabalhistas dos representantes de serviços notariais.

Serviços notariais são atividades realizadas por um notário ou tabelião, como autenticação de documentos, emissão de procurações e escrituras públicas.

O debate atende a pedido da deputada Professora Luciene Cavalcante (Psol-SP) e será realizado às 16h30, no plenário 8.

Essa audiência será interativa; veja quem foi convidado e envie suas perguntas.

"É necessário promover a proteção dos direitos trabalhistas dos prepostos de serviços notariais e de registro em caso de sucessão do titular do cartório, conferindo segurança jurídica para essa relação que é afetada pro inúmeras demandas judiciais que têm sido ajuizadas na Justiça do Trabalho", afirma Professora Luciene.