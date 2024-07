Lira: "Precisamos consolidar a participação feminina na política, na economia e na sociedade

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou no encerramento da 1ª Reunião de Mulheres Parlamentares do P20, em Maceió, que o evento expôs os principais desafios e as soluções necessárias para elevar e consolidar a participação feminina na política, na economia e na sociedade. O P-20 é o fórum do Legislativo dos países que integram o G-20.

O presidente afirmou ainda que fará todo o esforço possível para que essas reuniões de parlamentares mulheres entrem no calendário anual do P-20 em cada país que sediará os eventos do G-20.

“Reafirmo que, da perspectiva da Presidência brasileira do P20, esta é uma viagem sem volta. A reunião das mulheres parlamentares do P20 não é nem pode ser um episódio isolado”, disse.

“Um mundo em que os frutos do desenvolvimento sustentável e da prosperidade sejam repartidos de modo mais equitativo, superando as discriminações de gênero e de raça”, discursou Lira.