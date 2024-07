Lei cria Dia do Rei Pelé, a ser celebrado em 19 de novembro

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei 14.909/24, que institui o Dia do Rei Pelé, a ser celebrado anualmente em 19 de novembro. A norma foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (2).

A data escolhida para a homenagem é uma referência a 19 de novembro de 1969. Naquela noite, Pelé marcou o milésimo gol da carreira. O atacante bateu o pênalti que assegurou a vitória do Santos por 2 x 1 contra o Vasco da Gama, no estádio do Maracanã (RJ).

A nova lei é resultado do Projeto de Lei 5867/23, dos deputados Luciano Ducci (PSB-PR) e Felipe Carreras (PSB-PE), aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O texto contou, na Câmara, com parecer favorável do deputado Duarte Jr. (PSB-MA).

Pelé

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, nasceu em Três Corações (MG), em 23 de outubro de 1940. Entre 1957 e 1971, disputou 114 jogos pela Seleção Brasileira de Futebol, para a qual marcou 95 gols. Foi três vezes campeão mundial, nas Copas da Suécia (1958), do Chile (1962) e do México (1970). Pelé faleceu em decorrência de um câncer em 29 de dezembro de 2022, em São Paulo, aos 82 anos.