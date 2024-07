Audiência discute regulamentação de técnico em espetáculos de diversões

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira (3) sobre a regulamentação das profissões de artistas e de técnico em espetáculos de diversões.

O debate atende a pedido do deputado Tarcisio Motta (Psol-RJ), e será realizado a partir das 15h30, no plenário 10.

"Quando estamos em uma peça de teatro, em shows, espetáculos de dança, no circo ou assistindo a um filme, muitas vezes esquecemos que, junto com os artistas que ali se apresentam, existem milhares de profissionais atuando nos bastidores", afirma Motta. "Muitas vezes, eles também são esquecidos quando as políticas culturais são formuladas e executadas."

Projeto aprovado

No ano passado, a Comissão de Cultura aprovou um substitutivo da Comissão de Trabalho para o Projeto de Lei 3022/21, que obriga o poder público a estimular ações que preservem o acervo e a memória das técnicas e tecnologias da cultura e do entretenimento.

Agora, o projeto aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça.