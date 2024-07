Audiência na Câmara debate construção do Canal de Xingó

A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados promove na próxima terça-feira (2) audiência pública para sobre as obras do Canal de Xingó.

O debate atende a pedido do deputado João Daniel (PT-SE) e será realizado a partir das 9 horas, no plenário 15.

A audiência será interativa, confira a lista de convidados e mande suas perguntas.

O parlamentar lembra que a ideia de construir o canal é antiga, embora a assinatura para começar as obras só tenha ocorrido em 2021.

Segundo Daniel, a obra é a redenção do Sertão sergipano, "uma vez que grande parte da destinação das águas do Canal Xingó atenderá assentamentos consolidados no estado e que têm uma produção de alimentos saudáveis e uma bacia leiteira de grande relevância regional".