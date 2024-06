Congresso se ilumina para celebrar o Dia do Orgulho LGBTQIA+

O Congresso Nacional se iluminou na noite desta sexta-feira (28) com a projeção em celebração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A projeção nas cúpulas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e nas laterais dos edifícios dos anexos I de ambas as Casas Legislativas, apresentou as cores-símbolo da comunidade LGBTQIA+ e os dizeres:28 de junho — Dia do Orgulho LGBTQIA+: falar com orgulho, amar com orgulho, existir com orgulho, viver com orgulho.

— Projetar as cores do arco-íris é homenagear uma população que luta por respeito e sobrevivência. As letras da sigla incluem orientação sexual e diversidade de gênero, questões que seriam de foro íntimo não fossem as violências contra nós. Vamos semear o afeto acima de qualquer coisa. Isso é básico, é ser humano — ressalta Léo Serra, servidor e integrante do Grupo de Trabalho de afinidade LGBTQIA+ do Senado, instituído também nesta sexta-feira.

O GT atuará em colaboração com o Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado pela igualdade de oportunidades, com foco na inclusão da diversidade.

A projeção mapeada do Dia do Orgulho LGBTQIA+ na fachada do Congresso é uma realização da Secretaria de Relações Públicas do Senado, e faz parte de um calendário de exibições sobre temas relevantes para a sociedade brasileira.

Origens

O Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ é um dia de conscientização e combate à lgbtfobia, a fim de reunir esforços para a construção de uma sociedade livre de preconceitos, inclusiva e igualitária, independentemente da orientação sexual e da identidade de gênero.

Suas origens remetem à Revolta de Stonewall, em 28 de junho de 1969 em Nova York, quando a comunidade LGBTQIA+, frequentadora do bar Stonewall Inn, organizou uma série de manifestações contra as invasões e violência policial. Esse movimento também representou o enfrentamento de um sistema jurídico que criminalizou a existência de pessoas LGBTQIA+ por décadas.

Com informações da Secretaria de Relações Públicas do Senado

O Congresso Nacional foi iluminado com as cores do arco-íris e com os dizeres "28 de junho — Dia do Orgulho LGBTQIA+: falar com orgulho, amar com orgulho, existir com orgulho, viver com orgulho" - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado

As duas casas legislativas participaram da homenagem, de iniciativa da Secretaria de Relações Públicas do Senado - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado