Polícia Civil do Acre recebe novas armas para reforço nas atividades ostensivas

Na manhã desta quinta-feira, 27, o governo do Estado do Acre, por meio da Polícia Civil, realizou a entrega de 32 armas modelo Beretta APX para os policiais civis da capital. Esta ação tem como objetivo fortalecer a capacidade de resposta e aumentar a segurança dos agentes que atuam na linha de frente do combate ao crime.

Policiais civis do Acre recebem 32 novas armas Beretta APX visando o fortalecimento da capacidade de resposta e aumento da segurança dos agentes. Foto: assessoria/ PCAC.

A Beretta APX é uma arma de alta precisão e confiabilidade, amplamente reconhecida por sua eficiência. Esta ação reflete a importância atribuída à segurança pública e a busca contínua por melhorias nas condições de trabalho dos policiais civis.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Acre (PCAC), Henrique Maciel, a entrega das armas Beretta APX representa um passo significativo na direção de um policiamento mais eficiente e seguro. “Queremos nossos policiais preparados em equipamentos e na capacidade técnica para o enfrentamento”, afirmou Maciel.

Agentes da Polícia Civil do Acre participam de capacitação para o uso das novas armas Beretta APX, oferecida pela Core. Foto: Assessoria/PCAC.

Maciel destacou, ainda, que a melhoria dos equipamentos dos policiais civis visa garantir que aqueles que estão na linha de frente do combate à violência e à criminalidade estejam bem preparados. Com isso, o governo do Acre espera contribuir para a redução da criminalidade e o aumento da sensação de segurança entre os habitantes da capital.

A ação desta quinta-feira é a 12ª etapa da entrega desse tipo de armamento para a instituição, totalizando quase 300 armas modelo Beretta APX entregues aos operadores da Polícia Civil do Acre. Após a entrega, os agentes participam de uma capacitação para entender o funcionamento do armamento, oferecida pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).