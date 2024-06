Izalci critica manutenção da prisão do ex-diretor da PRF Silvinei Vasques

Em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (26), o senador Izalci Lucas (PL-DF) relatou a visita que fez a Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã da última terça-feira (25), no Complexo Penitenciário da Papuda. Silvinei está preso preventivamente há cerca de 11 meses. A visita foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Izalci criticou a demora na resolução do caso, afirmando que “não há acusações concretas contra Silvinei”. Ele enfatizou sua preocupação com a saúde do ex-diretor da PRF — que, segundo o parlamentar, está tomando remédios contra ansiedade e necessita de autorização para realizar exames.

— É óbvio: quem está lá [na prisão] fica ansioso, toma remédio. Tem exames para fazer, e não consegue fazer. São exames sérios. Isso compromete a saúde dele. Saímos de lá preocupados. Nós pedimos para visitar a cela. No pátio nº 5 estavam lá ex-policiais condenados e pessoas idosas — relatou.

O senador destacou que irá à Procuradoria-Geral da República (PGR) para solicitar diretamente ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, a avaliação do processo de Silvinei.

— Não tem lógica a pessoa que não é condenada ficar 11 meses presa, esperando não sei o quê. Precisamos buscar uma alternativa para fazer justiça com relação a isso. Eu sei que muita coisa é questão política. Eu espero, inclusive, aprovar o mais rápido possível neste Congresso a anistia do 8 de janeiro, porque não foi golpe; isso é conversa fiada. Ninguém faz golpe no domingo, com pessoas de idade, sem armas, sem exércitos, sem nada. Isso não é golpe, é [coisa de] um arruaceiro.