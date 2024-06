Volta à Câmara projeto que autoriza hortas comunitárias em terrenos da União

Oprojeto que autoriza a União a ceder terrenos de sua propriedade para a implantação de hortas comunitáriasfoi aprovado nesta quarta-feira (26) no Plenário do Senado, em votação simbólica.O PL 2.100/2019 , originado na Câmara dos Deputados,foiaprovado na forma do relatório da senadora Teresa Leitão (PT-PE),com uma emenda. Como o texto foi modificado no Senado, o projeto retorna para exame da Câmara.

Com o objetivo de contribuir para o abastecimento alimentar da população e para a conservação do meio ambiente, o projeto estabelece que os terrenos serão cedidos apenas para famílias de baixa renda organizadas em associações, cooperativas ou sindicatos. Neles poderá ser praticada agricultura orgânica e realizada a produção de mudas destinadas ao paisagismo urbano, mediante técnicas agroecológicas e observado o plano diretor do município. A cessão dos imóveis se dará em ato da Secretaria do Patrimônio da União (SPU),quepoderá, a qualquer momento, retomar o uso do imóvel.

Em seu relatório previamente aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a senadora Teresa apresentouemenda estabelecendo que os terrenos poderão ser cedidos por um prazo prorrogável de cinco anos, de forma gratuita e sem necessidade de licitação.Em seu parecer, a senadora lembrouos pontos positivos da medida apontadosanteriormenteno parecer da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA): “a mitigação de impactos ambientais da vida urbana; a prevenção da ocupação irregular e do uso indevido do solo; a inclusão social e geração de renda; o aumento da produção orgânica e da alimentação saudável; a recuperação de áreas degradadas; e a integração entre os moradores da mesma comunidade”.