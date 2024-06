Câmara aprova projeto que reconhece Campinas como capital nacional da ciência, tecnologia e inovação; acompanhe

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3680/23, que confere ao município de Campinas (SP) o título de capital nacional da ciência, tecnologia e inovação. A proposta será enviada ao Senado.

Segundo o autor do projeto, deputado Jonas Donizette (PSB-SP), Campinas tem o maior ecossistema nacional de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Brasil, formado por indústrias de base tecnológica, centros de pesquisa e universidades, além de quatro parques tecnológicos.

"Uma das maiores revistas especializadas no setor de tecnologia de informação e armazenamento de dados do mundo, a DataCenterDynamics, publicou reportagem na qual aponta a cidade como o maior polo da América Latina no setor de tecnologia, responsável por 15% da produção de tecnologia do País", disse.

O relator do projeto, deputado Gilberto Nascimento (PSD-SP), afirmou que Campinas é reconhecida como um dos principais polos de inovação do País, onde estão localizados os maiores centros nacionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), instituição que mais tem patentes registradas no Brasil.

"Com uma economia voltada para a inovação, Campinas é conhecida como o Vale do Silício brasileiro, refletindo sua importância no cenário tecnológico nacional e internacional", declarou.

Acelerador de partículas

Dezenas das 500 maiores empresas de tecnologia da informação do mundo estão em Campinas. Há mais de 20 centros de tecnologia e pesquisas em inovação sediados no município paulista.

A cidade também abriga o acelerador de partículas Sirius. Essa infraestrutura se dedica a investigar a estrutura atômica das substâncias pesquisadas por cientistas, o que pode ter aplicação prática no desenvolvimento de novos materiais, na criação de novos medicamentos e na geração de novos compostos de nanotecnologia, entre outros.

