Kajuru informa sobre lançamento de plataforma de dados para reconstrução do RS

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) destacou, em pronunciamento nesta terça-feira (25), o lançamento do sistema de dados abertos da Secretaria Extraordinária da Presidência para o apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. O senador explicou que a nova plataforma online permite o acompanhamento de investimentos, transferências e créditos federais para o estado e os municípios, incluindo repasses a cidadãos e empresas.

— A partir de agora, qualquer cidadão poderá visualizar informações detalhadas sobre o seu município por meio do site Brasil Unido pelo Rio Grande do Sul. Dele constam ações do governo [federal], recursos consolidados, doações e serviços. Sempre que houver algum subsídio ou destinação de dinheiro público, a informação estará no site. Além de transparência, isso vai permitir também a fiscalização — afirmou.

O senador também ressaltou que destinou 50% de suas emendas parlamentares ao Rio Grande do Sul, sendo R$ 10 milhões para a saúde e R$ 5 milhões para habitação. Além disso, Kajuru elogiou uma ideia do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) de destinar dinheiro sem contrapartidas para socorrer as pessoas mais afetadas pela catástrofe climática.

— Faço um apelo ao presidente Lula, que já fez quatro visitas ao Rio Grande do Sul e viu de perto o cenário de guerra: que ele acione a sua equipe de governo para estudar mecanismos para implantar a medida, fazendo a análise dos casos mais graves, com o apoio dos municípios e do estado, além de acionar os órgãos de controle para que estes trabalhem firme, evitem distorções e assegurem os recursos para aqueles que realmente não têm condições de recuperação sem ajuda oficial. O bravo povo do Rio Grande do Sul merece — declarou.